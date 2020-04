COVID-19: l’UNFPA Tunisie apporte son soutien pour la création d’un centre d’hébergement pour les femmes violentées

Face à la recrudescence des violences faites aux femmes en Tunisie, depuis le début du confinement total du au Covid-19, le Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors vient de mettre en place un nouveau centre d’hébergement avec l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies Pour la Population, Bureau Tunisie (UNFPA Tunisie).

Ce nouvel espace comprend 10 logements où toute victime de violences nouvellement hébergée sera mise en quarantaine et confinée pendant 14 jours par mesure de prévention contre le COVID 19. Elle sera, par la suite, hébergée dans l’un des centres d’hébergement pour les

femmes victimes de violences.

L’UNFPA Tunisie a apporté ce soutien pour assurer la prévention contre la transmission du COVID 19 dans ce nouvel espace. Cet appui intervient dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de coopération pour la promotion de l’égalité de genre et son engagement à appuyer ses partenaires à faire face à la pandémie du COVID 19.

L’UNFPA Tunisie réitère son engagement pour la protection des droits des femmes et des filles contre les violences et l’amélioration de leurs accès aux services essentiels et spécifiques dans le respect de leur sécurité, leur santé et leur bien-être.