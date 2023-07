L’UNICEF et le Japon soutiennent le programme national de vaccination en Tunisie

Une cérémonie s’est tenue, ce lundi, au siège du ministère de la Santé au cours de laquelle l’Ambassadeur du Japon en Tunisie Takeshi Osuga, et le représentant de l’UNICEF en Tunisie, Michel Le Pechoux, ont remis des équipements pour le renforcement de la chaîne du froid. Ces équipements, qui ont été achetés par l’UNICEF grâce à un don du gouvernement japonais, comprennent 325 réfrigérateurs, 27 congélateurs type PQS (Performance, Quality and Safety), 200 dispositifs de surveillance de température à distance et 2 véhicules de supervision.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement et le peuple Japonais pour l’engagement indéfectible à renforcer le système de santé tunisien et essentiellement le programme national de vaccination, en particulier face aux défis sans précédent posés par la pandémie de COVID-19. Malgré les incertitudes causées par la pandémie et les perturbations mondiales dans la vaccination infantile, la Tunisie a maintenu un niveau élevé de vaccination en maintenant la dispensation régulière des différents vaccins de routine dans toutes ses structures de santé.

L’ambassadeur du Japon a déclaré que cette assistance destinée à renforcer la capacité nationale de vaccination, surtout par la mise en place du système crédible de la chaîne du froid s’aligne avec la politique japonaise en matière de santé mondiale, tout en rappelant que lors du sommet du G7 à Hiroshima en mai 2023, le premier ministre Fumio Kishida a incité les autres dirigeants à travailler davantage pour réaliser la couverture sanitaire universelle (CSU). L’Ambassadeur a aussi souhaité que les efforts tunisiens, soutenus par l’UNICEF, le Japon et d’autres partenaires conduiraient à la réalisation de la sécurité humaine et d’une société qui ne laisse personne de côté.

Pour sa part, le représentant de l’UNICEF en Tunisie a indiqué que « face aux défis mondiaux de la santé publique, la vaccination demeure l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir la propagation de maladies évitables et pour protéger la vie et la santé des enfants et des populations. L’UNICEF salue chaleureusement l’engagement continu du Gouvernement du Japon envers le soutien du système national de vaccination, rappelant que grâce au renforcement de la chaîne du froid renforcé grâce à l’appui du Gouvernement du Japon et d’autres bailleurs, la Tunisie est l’un des pays de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient avec le taux de vaccination le plus élevé (56%).