L’Union des travailleurs de Tunisie examine la décision d’observer une grève au sein de la société SOMATRA.GET

L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a tenue vendredi une réunion consacrée à l’examen de la situation des ouvriers de la société générale de matériel et de travaux SOMATRA.GET. L’UTT a mis en garde lors de cette réunion, contre la possibilité d’observer une grève au sein de la société en cas de non examen des problèmes par la partie administrative. Les intervenants lors de cette réunion ont évoqué les problèmes de près de 450 ouvriers. Il s’agit notamment du retard de paiement des salaires et des primes ainsi que le non payement de la sécurité sociale malgré la cession effectuée sur salaire. Le responsable à l’UTT Moez Aloui a fait savoir à cette occasion que la situation au sein de la société est extrêmement détériorée nécessitant selon lui un examen de la décision d’observer une grève de 10 jours.

- Publicité-