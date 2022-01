L’Union européenne: bientôt un label vert au gaz et au nucléaire

L’Union européenne veut accorder un « label vert » au gaz naturel et au nucléaire. L’objectif est de reconnaître à ces deux filières énergétiques leur capacité à lutter contre le réchauffement climatique, et faciliter le financement de nouvelles structures, selon ce que rapporte le site Le point.

Un document fixant les critères qui permettent de classer comme « durables » les investissements dans les centrales nucléaires ou à gaz pour la production d’électricité, avec pour objectif d’orienter les investissements privés vers les activités contribuant à la réduction des gaz à effet de serre, a été mis en place.

Le projet s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone de l’UE en 2050.

Cependant, des écologistes s’opposent à la reconnaissance des centrales à gaz (qui émettent du CO2) et du nucléaire, en raison de la production de déchets radioactifs. Et un petit groupe de pays, dont l’Autriche et le Luxembourg, menés par l’Allemagne, a bataillé pour exclure l’atome. Le projet de la Commission d’inclure le gaz et le nucléaire dans la taxonomie est « une erreur », a réagi la ministre allemande de l’Environnement, Steffi Lemke, auprès du groupe de médias Funke.

- Publicité-