L’Union européenne prête à renforcer sa coopération avec la Tunisie

L’Union européenne (UE) est prête à renforcer sa coopération avec la Tunisie sur le double plan économique et logistique, a affirmé jeudi, le Commissaire européen à l’élargissement et à la politique de voisinage Olivér Vrhelyi.

Lors d’un entretien téléphonique jeudi avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, le responsable européen s’est félicité du rythme » accéléré » que connaissent les concertations nationales sur la planification financière et les priorités stratégiques du partenariat pour la période 2021-2027.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le Commissaire a formé l’espoir de voir ces concertations jeter les fondements d’un partenariat solide entre l’union européenne et la Tunisie dans le but de booster la coopération après le covid.

Le responsable a salué également le niveau » excellent » atteint par la coopération bilatérale, se disant prêt à effectuer une visite en Tunisie pour réunir toutes les conditions de succès aux prochaines échéances bilatérales.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a salué le soutien apporté par l’Union européenne à la Tunisie notamment pendant la première vague de coronavirus, évoquant, à ce propos, l’initiative onusienne Covax qui devra permettre un accès et une distribution équitable des vaccins.

» Les relations entre la Tunisie et l’Union européenne devraient se développer davantage dans le cadre d’une nouvelle approche qui prend en considération les nouveaux défis et les attentes des générations futures « , a-t-il plaidé.

Selon le ministre, la Tunisie a entamé les concertations nationales sur la planification financière et les priorités stratégiques de partenariat pour la période 2021-2027.