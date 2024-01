L’Union générale des journalistes arabes appelle à la remise en liberté du journaliste Zied El Heni

L’Union générale des journalistes arabes (UGLA) a appelé à la remise en liberté du journaliste Zied El Heni, arrêté et placé en détention, depuis jeudi, 28 décembre 2023, et à « prendre en considération son état de santé ».

Dans un communiqué rendu public dimanche, l’UGLA a appelé toutes les parties à traiter avec cette affaire dans le cadre du respect de la loi et des normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux libertés générales.

Bien qu’il ait exprimé sa confiance en la justice tunisienne, l’Union a souligné son refus aux poursuites judiciaires répétées dont fait l’objet le journaliste Zied El Heni, appelant le Ministère public à sa libération immédiate. L’UGLA a par la même occasion affirmé son soutien au Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et à son droit à défendre les journalistes et à préserver leurs droits.

Après son audition par la 5e brigade de la Garde nationale à El Aouina, Zied El Heni a été arrêté et placé en détention jeudi, 28 décembre 2023, après une chronique sur les ondes de la radio privée IFM. Il a été accusé d’avoir porté préjudice à la ministre du Commerce, selon la SNJT.

Le SNJT considère la décision du Parquet, dans un communiqué, comme une déviation des principales dispositions de la Constitution du 25 juillet 2022 et une violation du droit à la liberté d’expression, de la liberté de presse et de publication.

- Publicité-