L’unique issue à la crise ministérielle, selon Mustapha Ben Ahmed

Le président du groupe parlementaire de Tahya Tounès, Mustapha Ben Ahmed, a affirmé qu’il n’ existe aucune instance ou juridiction compétente à connaître du conflit entre le président de la République et le chef du gouvernement ou d’émettre un avis consultatif à son propos.

En revanche, souligne-t-il sur sa page officielle facebook, la seule et unique voie passante consiste à entreprendre une médiation amenant le chef du gouvernement à retirer les ministres contestés pour ensuite lancer les procédures de nomination des ministres indemnes de toute réserve ou de soupçon de corruption et enfin soumettre la polémique constitutionnelle, juridique et politique à un dialogue national organisé et encadré, selon ses dires.