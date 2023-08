L’Université de Sfax réintègre le classement de Shanghai

L’Université de Sfax est revenue au classement de Shanghai des meilleures universités du monde en 2023, publié mardi, après son absence dans le classement depuis 2019, pour être cette année la seule université tunisienne classée parmi les 1000 meilleures universités du monde.

En effet, en 2018, l’Université de Sfax a été classée avec l’Université de Tunis El Manar parmi les 1000 meilleures universités du monde et est restée absente du classement jusqu’en 2023.

Le classement annuel de Shanghai, lancé en 2003, utilise cinq critères : le nombre de diplômés, de lauréats du prix Nobel et de médailles de terrain, et le nombre de chercheurs exceptionnels sélectionnés par Clarivite Analytics.

Le classement est également basé sur le nombre d’articles publiés dans des revues spécialisées dans la nature et les sciences et le nombre d’articles répertoriés dans l’index des citations scientifiques, c’est-à-dire l’index des citations étendues, les sciences sociales et la performance de l’institution par individu.

Il convient de noter que l’Université Harvard est en tête du classement de Shanghai pour 2023, suivie de l’Université Stanford en Amérique, puis du Massachusetts Institute of Technology.