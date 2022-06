L’université de Tunis organise le 24 juin 2022 la première édition de la journée du savoir

L’Université de Tunis relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise le 24 juin 2022 la première édition de la journée du savoir pour honorer les étudiants de la licence et du master qui se sont distingués au cours de cette année universitaire.

Cette manifestation a pour objectif d’honorer les étudiants brillants et de présenter les spécialités scientifiques, littéraires et artistiques de l’université de Tunis dans ses différentes structures pédagogiques et de recherches.

Au programme de cette journée du savoir figurent une exposition des différentes publications scientifiques, littéraires et innovations technologiques des étudiants, la projection d’un documentaire sur l’histoire de cette université, des concerts de musique et une pièce de théâtre qui sera présentée par le étudiants de l’institut supérieur d’art dramatique.

Un comité élargi composé de cadres de l’université de Tunis, des directeurs d’établissements universitaires, d’enseignants et du personnel administratif sera chargé de l’organisation de la journée du savoir qui se tiendra à l’institut supérieur des affaires de Tunis ( Tunis Business school) à partir de 16h jusqu’à 20h.