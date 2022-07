L’Université Internationale de Tunis (UIT) célèbre ses 20 ans lors de la cérémonie de graduation des étudiants 2022

L’Université Internationale de Tunis a organisé mercredi 6 juillet une brillante cérémonie de remise des diplômes aujourd’hui, date qui coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire de sa création, au campus de l’université situé à Charguia 1, en présence des étudiants, de leurs parents, des professeurs et partenaires publics et privés de l’UIT. La cérémonie a été parrainée par l’éminent professeur français de l’ESSEC Paris – Jean Marie Peretti.

La cérémonie a débuté par les discours officiels de félicitations aux diplômés par Mr Maher Tebourbi, vice-président de l’université qui a insisté sur l’impératif d’excellence dans l’apprentissage au cours des divers programmes d’études avant de présenter des chiffres et des indicateurs en rapport avec les nouveaux diplômés embauchés à l’échelle nationale et internationale, ainsi que sur les défis futurs de l’université. Une vidéo édifiante sur les 20 ans de l’université a ensuite été diffusée aux invités, passant en revue la riche expérience UIT avec des témoignages émouvants de diplômés et des différents partenaires. Le parrain de promotion Jean-Marie Peretti a ensuite pris la parole pour mettre l’accent sur l’ouverture et les partenariats internationaux développés à l’UIT au cours de ces dernières années, avant d’honorer les étudiants lauréats de la nouvelle année universitaire.

C’est dans une ambiance conviviale et au rythme de la musique traditionnelle authentique « Dakhla de Sidi Bou Said» que les diplômés 2022 ont été accompagnés dans leur marche de graduation. Lors de la remise des diplômes, chaque étudiant nouvellement diplômé a été honoré au son de l’hymne national de son pays.

Fondée en 2002 par Mme Héla Ennaifer et comptant parmi les premières universités privées agréées par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (02-2002), l’UIT est une université des sciences appliquées sur le modèle des « Hochschulen » en Allemagne pour répondre à un besoin de requalification, d’internationalisation et de professionnalisation de l’enseignement supérieur.

Organisée autour de facultés et écoles supérieures, l’UIT regroupe une école de commerce, une école polytechnique et une faculté de droit. Elle offre des formations en Licence (niveau 6), Bachelor of Science (B.Sc.) et Bachelor of Business Administration (BBA), et de niveau Master (niveau 7), Master of Science (M.Sc), Master of Business Administration (MBA) et Legum Magister (LL.M.) et Diplôme d’ingénieur.

L’UIT bénéficie également d’une reconnaissance internationale à travers des programmes accrédités, coconstruits ou permettant des échanges avec d’autres universités à travers le monde ; essentiellement en Allemagne et en France.

Première université tunisienne accréditée à l’International depuis plus d’une dizaine d’années, l’UIT offre des programmes d’études en langue française, an arabe et en anglais accrédités en Allemagne par FIBAA (Foundation of International Business Administration Accreditation). Ce gage de qualité permet aux diplômés de se voir reconnaître leurs diplômes partout en Europe et au niveau mondial. Elle a également initié plusieurs innovations en termes d’apprentissage mixte proposant depuis 2012 des études à distance pour les professionnels en activité.

L’Université Internationale de Tunis a signé depuis sa création, un grand nombre de partenariats universitaires internationaux à travers le monde, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada…, permettant ainsi des échanges de professeurs, une mobilité internationale des étudiants et l’organisation de programmes coconstruits. A noter le dernier partenariat signé en 2022 avec le groupe SRH en Allemagne avec une vingtaine d’universités à travers la République Fédérale.

L’université accueille des étudiants de différentes nationalités, permettant à ses étudiants, nouveaux et anciens d’intégrer un réseau de relations professionnelles à l’étranger. Les étudiants de l’UIT sont pour la plupart originaires des pays du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et des pays arabes, mais aussi de France et d’Allemagne dans le cadre de la mobilité internationale des universités partenaires.

Au cours des 20 années d’existence, l’Université a aussi su intégrer ses étudiants dans la vie professionnelle grâce aussi à des partenariats stratégiques professionnels, à l’échelle nationale, régionale et internationale. L’UIT a ainsi permis une mobilité internationale, des formations spécialisées, l’organisation de conférences et de séminaires assurés par des professeurs de renommée internationale et d’éminents experts dans les spécialités proposées, des projets d’innovation en utilisant les dernières technologies et les dernières tendances demandées par le marché. Parmi ces partenariats, figure le géant allemand du logiciel SAP avec lequel l’UIT propose pas moins de sept programmes de formation de certification, d’innovation et de recrutement au grand bonheur des étudiants de cette université internationale.