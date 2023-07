L’Université La Sapienza appelée à retirer le doctorat honorifique décerné à Saied en 2021

Des universitaires ont adressé une lettre à Antonella Polimeni, Rectrice de l’Université La Sapienza, demandant le retrait du doctorat Honoris Causa décerné au président de la République tunisienne, Kais Saied, rapporte le site Times Higher Education (THE).

Il est à rappeler que l’université de Rome “La Sapienza” avait décerné, le 16 juin 2021 à Rome, le doctorat honorifique en droit romain et en théorie des ordonnéments et droit privé du marché, à Kais Saied pour « son rôle actif dans la révolution tunisienne et sa contribution dans l’élaboration des lois et de la constitution tunisienne de 2014 »

Le président de la République a, à cette occasion, donné une conférence sur l’islam et le droit, au cours de laquelle il souligné l’importance de concrétiser la volonté du peuple et de ” passer d’un Etat de droit vers une société de droit “.