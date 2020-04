L’URAP appelle à ouvrir les circuits de commercialisation des dattes

L’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP) à Tozeur propose de mettre sur le marché local les quantités des dattes stockées et destinées à s’exporter à l’étranger.

Cette proposition de l’URAP a pour objectif d’une part, créer une dynamique sur le marché local face à l’arrêt des activités à l’export après les mesures de prévention du coronavirus et d’autre part, faire bénéficier le consommateur tunisien de prix abordables en ce mois de Ramadan, a précisé le président de l’URAP de Tozeur, Aref Néji

Selon la même source, les quantités de dattes stockées dans les unités de conditionnement à l’échelle nationale s’élèvent à 20 mille tonnes dont 2 mille tonnes à Tozeur, ajoutant que ces quantités étaient programmées pour s’exporter sur le marché européen, arabe et maghrébin pendant le mois de Ramadan.

La même source appelle les ministères de commerce et de l’agriculture à ouvrir les circuits de commercialisation et de distribution des dattes, ce qui contribuera à agir sur le prix de vente du kilo de dattes qui a atteint 12 à 13 dinars dans certains marchés.