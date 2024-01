L’usage du tabac en régression dans le monde, selon l’OMS

Le nombre d’adultes consommant du tabac dans le monde a régulièrement baissé ces dernières années, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mardi 16 janvier. En 2022, environ un adulte sur cinq dans le monde fumait ou consommait des dérivés du tabac, contre un sur trois au tournant du millénaire, rappelle l’agence sanitaire de l’ONU dans un nouveau rapport.

Ses données montrent que 150 pays parviennent à faire baisser la consommation de tabac. Le Brésil, par exemple, a déjà réussi à réduire sa consommation de tabac de 35% depuis 2010. Six pays, en revanche, ont vu la consommation de tabac augmenter depuis 2010 : le Congo, l’Egypte, l’Indonésie, la Jordanie, Oman et la Moldavie.

Même si le nombre de fumeurs n’a cessé de diminuer, l’OMS estime que l’objectif d’une baisse de 30% de la consommation de tabac entre 2010 et 2025 ne pourra être atteint. Le monde est sur la bonne voie pour réduire d’un quart la consommation de tabac sur cette période, estime l’agence.

