L’administratrice adjointe de l’USAID Isobel Coleman a rencontré, le ministre de l’Economie et du plan, Samir Saied, pour discuter des efforts de réforme économique et politique de la Tunisie et du soutien de l’USAID au peuple tunisien.

L’Administratrice adjointe Coleman a exprimé son espoir que la Tunisie sera en mesure de conclure un accord pour un nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI), indique un communiqué de l’USAID. Elle a encouragé un « retour rapide à l’ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique », soulignant le soutien continu de l’USAID aux « valeurs démocratiques, aux libertés civiles et à l’expansion des opportunités économiques pour tous les Tunisiens ».

Isobel Coleman a assuré la délégation tunisienne de l’engagement continu de l’USAID à soutenir un avenir prospère et démocratique pour la Tunisie, en s’appuyant sur des investissements de plus de 685 millions de dollars dans la démocratie et la croissance économique de la Tunisie depuis 2011.