L’UTAP appelle à accélérer le processus de la formation du prochain gouvernement

Le conseil central de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé, samedi, à la nécessité d’accélérer le processus de formation du prochain gouvernement qui soit en mesure de relever les défis actuels.

Dans un communiqué publié, à l’issue d’une réunion périodique chapeautée par le président de l’UTAP, Abdelmajid Zar, l’organisation agricole a exprimé sa solidarité absolue avec le peuple tunisien et ses revendications légitimes.

Le conseil a formulé l’espoir de voir « le mouvement du 25 juillet représenter un tournant positif pour le pays », mettant l’accent sur l’impératif de résoudre, en priorité, les dossiers socio-économiques et sanitaires et de rompre avec toutes les formes de marginalisation et d’exclusion.

Lors de cette réunion, qui a été marquée par la participation de plus de 85% des membres de l’UTAP, les participants ont discuté de la situation générale dans le pays et des problématiques auxquelles font face les filières et les secteurs de production.