L’Utap appelle à décréter l’état d’urgence hydrique

Le responsable des grandes cultures auprès de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Mohamed Rejaibia, a estimé que le pays connaît de grandes difficultés en matière de ressources hydrauliques suite à la sécheresse soulignant les répercussions de ce phénomène sur le secteur agricole.



Rejaibia a rappelé le niveau bas des barrages et la régression des quantités d’eau dans les puits. Les terrains exploités pour les légumes jusqu’au mois de mars ne dépassent pas les 30% du total des terrains exploités la saison dernière.. La production sera donc impactée par cette baisse, a-t-il prévenu.



“On devrait décréter l’état d’urgence hydraulique car on a atteint les lignes rouges. Nous n’avons pas de solutions magiques, nous devons bien gérer nos ressources”, a-t-il indiqué sur les ondes d’une radio privée.

- Publicité-