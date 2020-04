L’UTAP appelle à faciliter les déplacements des agriculteurs et des marins pêcheurs

L’UTAP a appelé, jeudi, les autorités à œuvrer à faciliter les déplacements des agriculteurs et des marins pêcheurs, pour qu’ils puissent remplir leur devoir national, en assurant la continuité et la régularité de l’approvisionnement du marché, afin de stabiliser les prix et lutter contre la spéculationL’organisation agricole a noté, dans un communiqué, que les agriculteurs et les pêcheurs font face à des difficultés lors de leurs déplacements pour exercer leurs activités, durant cette conjoncture délicate du confinement général.