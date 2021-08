L’UTAP appelle à ouvrir les dossiers de corruption dans le secteur de l’agriculture et de la pêche

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche a appelé, samedi, à ouvrir les dossiers de corruption dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, en particulier, dans la filière des fourrages qui échappe à toute régulation.

- Publicité-

Dans un communiqué publié, à l’issue de la réunion périodique de son conseil central, l’UTAP a souligné que les ministères du Commerce et de l’Agriculture se tiennent pour responsables de l’incapacité des agriculteurs à s’approvisionner en fourrage.

L’organisation agricole a également critiqué le manque de sérieux des deux autorités en matière de contrôle des circuits de distribution et leur mutisme face aux agissements des intrus et des spéculateurs.

L’UTAP, s’est dite « préoccupée », par la situation des agriculteurs qui rencontrent des difficultés liées à l’augmentation des équipements et des intrants, déplorant l’absence d’une politique de prix et de mécanismes de soutien au secteur. Elle a, dans ce contexte, appelé à renoncer à l’augmentation des prix des engrais.

Le conseil central de l’UTAP appelle à accélérer l’octroi des certificats de catastrophes naturelles afin de permettre aux agriculteurs victimes de ces aléas climatiques de rééchelonner leurs dettes bancaires.

L’Organisation agricole recommande la reforme et la mise à niveau des circuits de distribution appelés à être plus organisés et plus transparents. L’objectif recherché est de garantir les intérêts de tous les intervenants et notamment les agriculteurs.

Le conseil central de l’UTAP a réitéré son refus de la politique d’importation qui représente « l’ennemi numéro un de notre économie nationale et mécanisme de destruction de notre agriculture, de nos agriculteurs, nos pécheurs », estimant qu’elle ne sert que les intérêts de lobbys de corruption ».

Et d’appeler à encourager l’exportation et accélérer l’ouverture de nos frontières avec la Libye afin d’écouler nos produits agricoles.

L’UTAP appelle également à régler les problématiques du secteur de la pêche et notamment celles liées à la lutte contre la pêche anarchique et la pollution. Il s’agit également de mettre en place un régime de couverture sociale pour les pécheurs et accélérer le payement des dédommagements causés par les catastrophes naturelles.