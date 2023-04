L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé le ministère de l’agriculture à accélérer le versement des primes et à envisager la possibilité d’augmenter le prix d’achat des céréales auprès des collecteurs à titre exceptionnel.

Cet appel a été lancé lors d’une séance de travail qui a réuni, samedi, le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, avec une délégation du bureau exécutif de l’UTAP, conduite par Noureddine Ben Ayad.

Les représentants de l’UTAP ont souligné, à cette occasion, la nécessité d’établir un dialogue participatif entre l’organisation et le Ministère de l’Agriculture concernant le suivi de la campagne agricole et les futurs programmes et politiques.

Ils ont également passé en revue la situation actuelle des ressources en eau caractérisée par une baisse des revenus suite à la baisse des précipitations, rappelant les mesures prises par le Ministère pour limiter les effets de la sécheresse sur le secteur agricole.

Belati a affirmé que le ministère est ouvert à toutes les parties, et que toutes les propositions soumises par les membres du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche seront étudiées.

Il a indiqué que le ministère oeuvre à renforcer la coopération internationale dans le but d’échanger des expériences et des expertises optimales, d’intensifier le travail conjoint et de soutenir les technologies modernes utilisées, dans ce secteur et ce dans le cadre des efforts internationaux visant à atteindre la résilience du secteur agricole face aux changements climatiques.