L’UTAP approuve l’augmentation des prix des céréales  sans plafonnement des prix des produits agricoles

L’UTAP s’est félicitée, mercredi, de l’augmentation des prix des céréales à la production, appelant le ministère du commerce à ne plus plafonner les prix des produits agricoles

Le ministère de l’Agriculture avait annoncé, plus tôt le matin, l’augmentation de prix d’achat de céréales auprès des agriculteurs, au titre de la récolte 2022. Ainsi, le prix de blé dur s’élèvera à 130 d/quintal, contre 100d, (soit en hausse de 30%), celui de blé tendre sera de l’ordre de 100 d/quintal, contre 80d (+25%) et de l’orge et de triticale sera à hauteur de 80 d/ quintal, contre 69d (+16%).

L’UTAP a estimé dans son communiqué que cette mesure constitue une réponse aux revendications formulées par les producteurs, notant toutefois, que cette augmentation, bien qu’elle soit importante, elle ne permettra pas de compenser les hausses excessives des prix des fournitures et des intrants.

L’organisation a appelé, dans ce cadre, à conjuguer les efforts des différents intervenants dans le système de production céréalière à fin de réussir la saison et de fournir les intrants nécessaires pour l’amélioration de la productivité et la rentabilité.

Elle a en outre, formulé l’espoir de voir le plus tôt possible un ajustement du prix du lait au niveau de la production, compte tenu de l’écart qui ne cesse de s’accroître entre le coût réel de la production laitière et les prix appliqués, ce qui a entrainé une accumulation des pertes pour les éleveurs.

L’Union a invité, en outre, le ministère du Commerce à ne plus plafonner les prix des produits agricoles, étant donné que ces prix plafonds ne s’adaptent pas avec les coûts élevés supportés par l’agriculteur.