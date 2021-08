L’UTAP disposée à ouvrir les dossiers de la corruption dans la distribution des fourrages

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche(UTAP) a exprimé dimanche, sa disposition à « ouvrir les dossiers de corruption dans le secteur des fourrages et à activer le contrôle de ses structures chargées de la coordination de la distribution de ces produits critiquant la proposition du ministère de l’agriculture visant à écarter l’office des céréales de cette activité au profit des commerçants privés .

- Publicité-

Pour l’UTAP, « certaines parties prétendant à tort défendre les agriculteurs ont délibérément, diffusé de fausses informations et allégations sur l’Union » afin de nuire à sa crédibilité et lui faire assumer la responsabilité de « la corruption généralisée » minant le secteur de la distribution des produits fourragers. »

En ce qui concerne les fourrages subventionnés (orge et son), l’organisation agricole a fait savoir que des comités nationaux, régionaux et locaux, groupant les différents acteurs de la filière, sont chargés de gérer la distribution des fourrages subventionnés, précisant qu’elle siège au sein de ces comités en tant membre consultatif et ne détient aucun pouvoir de décision à même de lui permettre de déterminer les prix, les quotas ou les circuits de distribution de ces fourrages.

« Assumer la responsabilité de coordonner l’approvisionnement en fourrages subventionnés à travers les structures locales de l’union, « n’est pas un choix, mais plutôt une responsabilité nationale et une confiance qu’elle a accepté d’assumer « à la lumière de refus des autres parties », selon le communiqué.

L’UTAP a, également, affirmé son engagement à assurer « une répartition équitable » des quotas de fourrages, dans la limite des quantités disponibles et selon les listes publiées, soulignant que le principal problème réside dans la pénurie des produits fourragers. A cet égard, les agriculteurs ne bénéficient que de 40 % des quotas qui leur sont alloués, tandis que le reste des quantités est écoulé sur le marché noir et à double prix, lit-on dans le communiqué.

L’UTAP a en outre exprimé son refus de la proposition du ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques relative à l’amendement de décret organisant la distribution de son en vue d’orienter toutes les quantités de cette matière vers les commerçants de gros et de détails et écarter l’Office des céréales de cette activité.

Pour l’organisation, il faut contrer toute tentative visant à privatiser la distribution des fourrages, produit vital pour les agriculteurs, et éviter que ce sujet soit manipulé pour servir certains lobbies Elle affirme à cet égard, qu’ environ 42 millions dinars (différence des prix de vente des fourrages subventionnés) sont volés aux agriculteurs, par ces lobbies.