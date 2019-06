L’UTAP et l’INLUCC signent un accord de partenariat

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et l’Instance Nationale de la Lutte Contre la Corruption (INLUCC) ont signé mercredi un accord, de coopération et de partenariat.

Le président de l’INLUCC, Chawki Tabib qui a signé cet accord, avec le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar, a souligné que l’accord stipule la création d’une commission mixte ayant pour mission de faire le diagnostic de la situation dans le secteur agricole et de la pêche, mais aussi de mettre en œuvre un programme de travail pour déterminer les domaines dans lesquels des dossiers de corruption seront ouverts.

Il a affirmé que plusieurs phénomènes de corruption entachent le secteur de l’agriculture et de la pêche et leurs effets se font sentir surtout sur les petits agriculteurs et marins-pêcheurs, représentent plus de 80% de l’ensemble des producteurs.

Il a expliqué que la corruption ne concerne pas seulement, les circuits de distribution des intrants et des produits, mais se manifeste encore, dans les grands obstacles auxquels sont confrontés les agriculteurs et les marins-pêcheurs, pour réaliser leurs propres projets et bénéficier des avantages octroyés dans ce domaine.

Tabib a cité, à ce propos, “la bureaucratie détestable qui représente l’une des formes de la corruption”.

Ezzar a, pour sa part, indiqué que les agriculteurs et les marins pêcheurs sont la catégorie les plus touchée par l’absence de gouvernance et la corruption, au niveau de tous les maillons de la chaîne de production. Ils restent les victimes des circuits de distribution non contrôlés et non transparents, manipulés par les barons de la corruption.

Ils souffrent également, de la marginalisation et de l’absence des mécanismes d’encadrement et de soutien et surtout du manque de vulgarisation, ce qui en résulte, la réticence des jeunes à exercer dans le secteur agricole.

Ezzar a affirmé que ” la lutte contre la corruption dans le secteur agricole est une condition sine qua non pour la réalisation de la sécurité alimentaire et la préservation de la durabilité des filières de production”.