L’UTAP tiendra une réunion urgente suite à l’absence du ministre de la conférence nationale sur le secteur de la pêche

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UtAP) a annoncé, jeudi, que son bureau exécutif tiendra une réunion urgente afin de prendre des mesures « décisives » en réponse à l’attitude du ministre de l’Agriculture qu’elle a qualifiée d' »irreponsable », après s’être absenté de la conférence nationale qu’elle a organisée mercredi sur le secteur de la pêche.

Dans un communiqué, l’organisation s’est dite « étonnée » de l’attitude du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Elyes Hamza qui s’est engagé, pourtant, a-t-elle dit, à prendre part à cette rencontre nationale, durant laquelle, des pêcheurs venus des différentes régions de la République ont exprimé leurs doléances.

L’UTAP a également fustigé « le refus du ministre d’adhérer au processus de réforme du secteur et de dialoguer avec elle » et de « faire fi des directives de la Présidence de la République et du Gouvernement qui ont appelé, à maintes reprises, l’autorité de tutelle à établir un partenariat effectif avec l’organisation et à être au service des agriculteurs et pêcheurs ».

La conférence nationale sur le secteur de la pêche organisée, mercredi, par l’UTAP a été marquée par l’absence

Le président de l’UTAP, Nouredine Ben Ayed avait indiqué, lors de l’ouverture de la conférence nationale sur le secteur de la pêche que le ministre s’est absenté de la conférence en raison d’une réunion urgente à la présidence du gouvernement. Il a été par conséquent remplacé par le directeur général de la pêche et de l’acquaculture, Ridha Mrabet.

La conférence a également été marquée par un mouvement contestataire observé par certains pêcheurs présents à cette conférence, ce qui a contraint le président à faire appel aux forces de l’ordre et à exhorter les personnes non affiliées à l’organisation et sympathisants de l’ancien président de l’UTAP, Abdelmajid Zar à quitter les lieux, avait constaté une journaliste de la TAP.