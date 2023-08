L’UTAP tient sa session ordinaire et examine la situation générale de l’agriculture 

Le Conseil des régions de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a tenu sa réunion périodique ce mardi 2 août 2023, au siège de l’Organisation agricole sous la supervision de Noureddine Ben Ayed, Président de l’Union, et en présence de tous les présidents des unions régionales.

La situation agricole générale, les préoccupations des agriculteurs et pêcheurs, ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontés tous les systèmes de production ont été l’un des principaux thèmes de la réunion, les responsables ayant initialement exprimé leur fierté d’appartenir à l’organisation, leur volonté de la défendre et leur intention de s’engager activement dans la réalisation de la souveraineté alimentaire.

Dans ce contexte, les participants ont abordé les problèmes qui ont accompagné la conduite des saisons agricoles en raison des répercussions du changement climatique, en particulier la saison des grandes cultures et les effets des sécheresses et de la pénurie d’eau sur les vignobles.

Ils ont ainsi exprimé leur profonde préoccupation face aux lourds dommages causés dans de nombreux secteurs, notamment les fortes températures et la sécheresse.

Les participants ont également évoqué les difficultés rencontrées par le secteur de l’élevage en raison de la rareté du fourrage et du coût élevé, en plus de la détérioration des conditions du secteur de la pêche et de l’exacerbation de ses problèmes.

Ils ont, ainsi, enfin exprimé leur satisfaction des récentes décisions du Conseil des ministres relatives au secteur céréalier et leur gratitude à tous ceux qui ont contribué à traduire leurs demandes en arrêtés ministériels.