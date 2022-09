L’UTAP tire la sonnette d’alarme sur l’absence des engrais et appelle à la tenue d’un conseil ministériel

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a affirmé, jeudi, qu’un déficit important d’approvisionnement en engrais chimiques dont le DAP (Di-Ammonique Phosphate), est enregistré sur les marchés, et ce, contrairement à ce qui a été annoncé par les ministères de l’agriculture et de l’industrie sur la disponibilité des engrais en quantités importantes durant cette saison.

L’organisation agricole a tiré dans un communiqué publié, jeudi, la sonnette d’alarme sur l’absence des engrais et son impact sur la saison agricole et sur la sécurité alimentaire dans le pays.

Elle a précisé « qu’après avoir mené une enquête de terrain, il a été constaté que le DAP est « quasi absent » sur le marché, notant l’impact de ce manque sur le rendement des différents secteurs de la production agricole, en particulier, les grandes cultures.

L’UTAP a adressé, à cette occasion, un appel d’urgence à la Présidence du Gouvernement pour tenir un conseil ministériel sur le secteur agricole et prendre les décisions d’urgence afin de grantir la disponibilité tous les moyens nécessaires à la production.

Ellle a mis en garde contre une baisse fort probable de la production nationale de légumes, dans les prochaines périodes, compte tenu de l’incapacité des producteurs à s’approvisionner en DAP et l’incapacité du ministère de l’Agriculture à offrir les engrais.

L’UTAP a estimé que « le non-respect » par ce département de ses engagements à fournir les engrais aura de graves répercussions sur la campagne agricole, la sécurité alimentaire et les équilibres financiers du pays, alors qu’il œuvre à stopper l’hémorragie de l’importation des céréales en projettant le doublement de la production nationale.

L’union a exprimé son étonnement quant aux informations qui circulent sur l’arrêt brusque de la production et de la distribution de DAP par le Groupe chimique tunisien. Et de préciser que les opérations d’approvisionnement seront davantage perturbées si ces informations s’avèrent exactes.

Les ministères du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture avaient décidé, le 8 septembre 2022, que le Groupement chimique tunisien (GCT) poursuivra l’approvisionnement du marché en différents types d’engrais chimiques, afin d’assurer les besoins de la campagne agricole 2023-2022 dans les meilleures conditions.Les autorités ont décidé aussi de maintenir les prix des engrais chimiques destinés à la production agricole inchangés au cours de cette campagne, par rapport à celle de 2020-2021.

Le 7 septembre 2022, le directeur central au GCT, Abdelhafidh Ben Othmane, avait précisé, qu’il existe un stock d’environ 60 mille tonnes d’ammonitrate, soit 25% des besoins des agriculteurs, ajoutant qu’une quantité supplémentaire sera par la suite fournie aux agriculteurs en plus du Di-Ammonique Phosphate(DAP) et du super phosphate triple (TSP).

Dans un communiqué publié le 15 septembre, l’UTAP avait exprimé son mécontentement, de la gestion par le ministre du secteur fustigeant son refus « d’adhérer au processus de réforme du secteur et de dialoguer avec « la profession et de « faire fi des directives de la Présidence de la République et du Gouvernement qui ont appelé, à maintes reprises, l’autorité de tutelle à établir un partenariat effectif avec l’organisation.