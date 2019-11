L’Utap veut être de la partie

Le conseil central de l’UTAP, a appelé, dimanche à Bizerte, à l’issue de sa 4ème réunion périodique, le nouveau chef du gouvernement à faire participer l’organisation agricole, aux discussions relatives à la formation du gouvernement.

Il a également, demandé de prendre en considération ses recommandations, en ce qui concerne les personnes qui seront nommées à la tête des départements en relation avec le secteur de l’agriculture et de la pêche.

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche a appelé à choisir les membres du prochain gouvernement, sur la base de la compétence et de l’intégrité et de mettre en place un programme de travail, valorisant les deux filières de l’agriculture et de la pêche, dans l’approche de développement. Pour l’organisation, ces deux activités constituent la solution la plus appropriée pour relever les défis économiques et sociaux et répondre aux attentes des Tunisiens.