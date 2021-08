L’UTICA participe à la rencontre des Entrepreneurs Francophones, à Paris

Une délégation de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), conduite par le président de l’union, Samir Majoul, participe, aujourd’hui mardi et demain mercredi 25 août, à la rencontre des Entrepreneurs Francophones (La REF 21) organisé par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) à Paris (France).La délégation est composée de membres du bureau exécutif national, de responsables de l’Union et de chefs d’entreprises de divers secteurs.Prennent part à ces Rencontres des Entrepreneurs Francophones,des délégations venues de quatre continents, des chefs d’Etat et des personnalités de premier plan pour sceller une communauté francophone d’affaires unique au monde.Cette édition 2021 s’annonce exceptionnelle, avec un village de partenaires élargi, la possibilité de multiplier les rencontres d’affaires et surtout de participer et célébrer la force d’entreprendre.

Les séances de travail du Forum seront axées sur plusieurs thèmes dont « Quelle souveraineté alimentaire », « Hydrogène: énergie d’aujourd’hui et de demain? » , « le numérique, levier pour la francophonie? », « l’industrie, au coeur de la relance », « grands projets, moteurs de croissance », « financer la croissance francophone »…….

