L’UTICA se réunit avec une délégation de l’Agence japonaise de coopération internationale

Le Vice-président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat à l’UTICA, Hichem Elloumi, a présidé une réunion, tenue le mercredi 16 novembre 2022 au siège de l’Union, accompagné de Khaled Sallami, membre du Bureau Exécutif National , et de Maher Fekih, directeur central des affaires économiques de l’Union, avec une délégation de l’Agence japonaise pour la coopération internationale.

La séance a porté sur la situation économique et sociale du pays, et les perspectives économiques et financières, notamment les efforts déployés pour développer le climat des investissements et des échanges.