L’UTICA «stupéfaite» de l’appel à la grève générale à Sfax

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat s’est dite, mercredi, « stupéfaite » par l’appel à la grève générale dans le secteur privé, lancé par l’Union régionale du travail de Sfax.

« Cet appel à la grève qui concerne plus de 170 entreprises de production à Sfax ne tient pas compte de la situation générale que traverse actuellement le pays », a critiqué l’organisation patronale dans un communiqué publié, samedi.

Tout en soulignant son respect du droit syndical, le patronat a mis l’accent sur la nécessité de privilégier le principe de dialogue « responsable » et « sérieux » qui prend en considération la singularité de la conjoncture nationale et de bannir les tentatives de recours à l’escalade.

L’Utica a souligné son attachement à défendre les intérêts des entreprises de production et préserver, avec tous les moyens légaux et légitimes, le droit à la liberté du travail qui doit, selon elle, être inscrit dans la constitution tunisienne.

L’Union a, par ailleurs, mis en garde contre les répercussions négatives que pourraient entraîner les majorations salariales, soulignant que ces majorations non étudiées et « irresponsables » ont entraîné, durant ces dix dernières années, l’accélération de l’inflation aiguë, la dégradation de la compétitivité des entreprises, l’endettement extérieur et le déséquilibre des finances publiques.

Cela a contribué à la dégradation de la note souveraine de la Tunisie B3 à Caa1, a encore souligné le patronat, appelant à préserver les unités industrielles contre la contrebande, l’importation anarchique et le commerce parallèle.

L’Union régionale du travail de Sfax avait annoncé, lundi dernier, la décision d’organiser, le 28 octobre courant, une grève générale dans le secteur privé, afin d’augmenter les salaires et de résoudre le problème des négociations sociales bloquées.