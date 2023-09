L’UTSS a alloué une enveloppe d’environ 6 MD consacrée aux aides scolaires

L’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a alloué une enveloppe d’environ 6 MD consacrée aux aides scolaires pour les enfants issus de familles à faible revenu à l’occasion de la rentrée scolaire, en plus d’un montant de 1,4 MD en vue de réaménager et construire des jardins d’enfants dans les quartiers populaires et à l’intérieur du pays.

Le directeur général de l’UTSS a indiqué au cours d’une conférence de presse organisée mardi par le ministère des affaires sociales que l’union a consacré des aides conjoncturelles en nature au profit des enfants issus de familles pauvres et à revenu limité consistant en 101 mille 500 cartables comportant des fournitures scolaires qui seront distribués dans tous les gouvernorats en coordination avec les centres régionaux du centre national pédagogique.

L’UTSS a également préparé un programme pour les enfants en âge préscolaire à l’occasion de la rentrée scolaire à travers 292 jardins d’enfants qui prendront en charge les enfants appartenant à des familles pauvres, en concrétisation du principe d’égalité des chances, a-t-il indiqué.

Il a ajouté que l’UTSS payera les frais d’inscription dans les foyers et les abonnements universitaires et prendra en charge les frais d’inscription des enfants dans les jardins d’enfants.

