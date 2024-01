L’UTT appelle les autorités à respecter leurs engagements et à fournir un espace aménagé pour les milliers de commerçants indépendants

Le membre du bureau exécutif de l’Union des travailleurs de Tunisie, Moez Aloui, a appelé les autorités à respecter leurs engagements et à fournir un espace aménagé pour installer les milliers de commerçants indépendants, affirmant que le Syndicat des commerçants indépendants s’est engagé à respecter les décisions de l’Etat, mais en échange, les autorités n’ont pas proposé un autre emplacement.

Au cours d’une conférence de presse tenue aujourd’hui vendredi par l’Union à son siège à Tunis, Aloui a critiqué ce qu’il a qualifié de « politiques d’atermoiement » adoptées par les autorités pour résoudre ce problème, soulignant que « La patience des commerçants a des limites après plus de trois mois d’attente « .

Il a précisé que les commerçants indépendants vivent aujourd’hui dans des conditions sociales difficiles qui ont conduit certains d’entre eux à commettre des tentatives de suicide », appelant le président de la République, Kais Saied, à intervenir d’urgence en vue de trouver une solution radicale à ce problème.

Dans un contexte connexe, Moez Aloui a souligné que le respect des commerçants indépendants de leurs engagements illustre leur volonté d’appliquer la loi, soulignant « que cela ne devrait pas se faire au détriment de leur gagne-pain quotidien, d’autant plus que les décisions prises sans consultation avec les professionnels ne sont pas réalisables », selon ses dires.

Il a souligné que face à l’incapacité des autorités à trouver une solution, les commerçants indépendants reprendront leur travail dans les artères de la capitale, pour faire face aux difficultés financières qu’ils connaissent.

Il est à noter que des campagnes sécuritaires de lutte contre les étals anarchiques et l’usage intensif des trottoirs ont été organisées, dans la soirée de vendredi à samedi 9 septembre 2023, au centre-ville de Tunis. Les descentes ont eu lieu au niveau de la Place de Barcelone, la Place Mongi Bali, la rue de la Station et une partie de la rue d’Espagne.

Ces opérations se sont soldées par le retrait de tous les étals anarchiques. Par ailleurs, les rues et les trottoirs ont été nettoyés et des points de contrôle ont été positionnés au niveau des accès menant à ces lieux pour empêcher l’installation de nouveaux étals.