Lutte anti-Covid: Aide médicale japonaise d’une valeur d’environ 7,5 millions de dinars au profit de la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi et l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shimizu Shinsuke, ont signé, mercredi à Tunis, les documents relatifs à un don japonais de dispositifs médicaux d’une valeur d’environ 7,5 millions de dinars au profit du ministère de la Santé afin de soutenir ses efforts dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Le ministre des AE a déclaré, à cette occasion à la TAP, qu’après la signature de ces documents, il sera procédé à l’élaboration de la liste des équipements que le Japon va fournir au ministère de la Santé pour équiper les hôpitaux publics.

Il a indiqué que cette aide japonaise est la deuxième du genre après un don d’équipements médicaux de pointe d’une valeur de 12,7 millions de dinars au profit de plusieurs établissements de santé.

Jerandi a qualifié la coopération entre la Tunisie et le Japon de fructueuse, exprimant le souhait de la renforcer davantage.

Le ministre a rappelé que la Tunisie a présenté sa candidature pour abriter le siège de l’Agence Africaine du Médicament, notant que des pourparlers ont eu lieu sur ce dossier, en marge de sa participation aux travaux de la 35ème session du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine qui s’est tenue les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba.

De son côté, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shimizu Shinsuke, a indiqué que cette aide médicale vise à soutenir les efforts du secteur de la santé en Tunisie dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Le diplomate japonais a rendu hommage aux compétences tunisiennes dans le secteur de la santé, réitérant l’engagement de son pays à continuer de soutenir la Tunisie.