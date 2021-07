Lutte anti-covid: Saied s’entretient avec son homologue italien

Le président de la République Kais saied s’est entretenu vendredi par téléphone avec son homologue italien Sergio Matarella.

L’entretien a porté sur le suivi de la visite que le président Saied avait effectuée les 16 et 17 juin dernier en Italie et « son impact positif sur les relations bilatérales qui sera concrétisé dans les prochains jours », lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Kais Saied a adressé ses vifs remerciements à l’Italie, à sa direction et à son peuple pour son soutien à la Tunisie dans son combat contre la pandémie, en faisant don de matériels et d’équipements médicaux dont une partie a été réceptionnée dans la matinée.

Le président italien a affirmé que son pays n’oubliera pas le soutien de la Tunisie lors de la crise sanitaire qu’avait connue l’Italie l’année dernière. Il a rappelé la décision du président Saied de dépêcher une délégation de cadres médicaux et paramédicaux en Italie.

L’Italie, a-t-il poursuivi, ne ménagera aucun effort pour aider la Tunisie. D’importantes doses de vaccins anti covid seront envoyées dans le cadre d’un accord qui sera signé la semaine prochaine entre le ministère italien de la Santé et un des fabricants de ces vaccins, a-t-il assuré.

Kais Saied a salué la position du président italien, faisant observer que cette initiative traduit, à nouveau, la solidité des relations établies entre les deux pays et leur aspiration commune à un avenir meilleur et à de plus larges perspectives et opportunités de coopération et de rapprochement.