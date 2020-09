Luxair de retour en Tunisie

D’ici le printemps, la compagnie aérienne Luxair proposera des liaisons entre le Findel et Bologne, Bucarest et Cracovie. D’autres apparaissent désormais à son catalogue avec Paphos et Podgorica alors que Tunis et Monastir seront à nouveau desservis à partir du mois de février.

La compagnie luxembourgeoise, qui desservait en début d’année une soixantaine d’aéroports, vient ainsi d’ajouter à son catalogue deux nouvelles destinations et réactive deux liaisons avec la Tunisie.

Ainsi, à raison d’une puis de deux liaisons par semaine, les lundis et vendredis, Luxair ralliera Tunis-Carthage à partir du 13 février. De même, selon Airlineroute, Luxair devrait faire son retour à Monastir le 1er avril, avec des rotations les jeudis et dimanches.