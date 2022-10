M. Jerandi s’entretient avec le ministre d’Etat, conseiller à la présidence de la République du Tchad

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, mercredi, avec le ministre d’Etat, conseiller à la présidence de la République du Tchad, Adoum Younousmi, qui lui a remis une lettre du président de la Transition au Tchad au président de la République Kaïs Saïed.

Lors de l’entretien, M. Younousmi a discuté, avec M. Jerandi, des derniers développements de la situation politique au Tchad et souligné « l’importance qu’accorde les autorités de transition de son pays au parachèvement du processus de transition dans le cadre du respect de la démocratie et du pluralisme politique », indique le département des Affaires étrangères.

Il a, également, évoqué la situation sécuritaire « délicate » au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad, soulignant les efforts déployés par son pays dans la lutte contre le terrorisme dans cette région.

Il a, dans ce sens, salué le rôle majeur joué par la Tunisie pour consacrer la sécurité et la stabilité sur le continent africain, en sa qualité de pays membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour la période 2022-2024.

Pour sa part, M. Jerandi a insisté sur la nécessité d’oeuvrer pour le dialogue et le consensus pendant la période de transition au Tchad, relevant l’importance de préserver la sécurité et la stabilité du pays et son intégrité territoriale.