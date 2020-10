Mabrouk Kourchid annonce la création d’un « Courant fédérateur des forces nationales »

Le député de Bloc national, Mabrouk Kourchid, a annoncé, jeudi, la création d’un nouveau projet politique sous les traits d’un courant fédérateur des forces nationales, comprenant des personnalités « influentes de divers horizons », affirmant qu’il ne s’agit guère d’un parti politique.

Il a souligné que le temps est venu pour le retour de ceux qui ont dirigé l’Etat à une étape déterminée, qu’ils aient appartenu à l’opposition nationale ou à l’Administration ou l’Etat et sur lesquels ne pèsent pas de soupçons relatifs à leur conduite, et indemnes d’antécédents financiers et sociaux.

Il a lancé un appel à toutes les forces nationales pour rejoindre ce courant afin de « créer un équilibre non sur une base individuelle mais collective, articulé autour d’une idée nationale fédératrice capable de promouvoir la Tunisie et de mettre fin une décennie de décadence politique ».

