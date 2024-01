Mac Sa et Tunisie Valeurs, rois de l’intermédiation boursière en 2023

La BVMT vient de publier son rapport annuel sur l’activité des intermédiaires en Bourse, et qui a évité de les classer au mérite, c’est-à-dire selon les volumes d’activité sur chaque marché.

Il se dégage de ce rapport que la classement aurait pourtant mis l’intermédiaire au 1er rang, avec un volume dépassant le Milliard DT, et une PdM (Part de Marché) de 32,1 % de tout le marché qui compte 22 opérateur. Mac Sa de Mourad Ben Chaabane, sont aussi 1ers sur le total des deux côtes, avec un volume de 1,290 Milliard DT, et une PdM de 23,3 % du marché.

En second lieux, on trouve aussi Tunisie-Valeur, qui totalisait presque 813,9 MDT en titres de capitaux sur la côte et PDM de 23,16 %. Les équipes de Fadhel Abdelkefi, sont étaient aussi en 2023, à un peu plus d’un Milliard DT, et une PdM de 18,64 % sur le total des côtes.