MAC SA sacrée «meilleur intermédiaire en bourse en Tunisie en 2021»

MAC SA – Intermédiaire en Bourse a obtenu la récompense de « meilleur Intermédiaire en Bourse Tunisie 2021 » décernée par le magazine Global Finance. Ce prix vient récompenser la performance et le dynamisme de MAC SA.

- Publicité-

Au titre de l’année 2021, le magazine britannique Capital Finance International (CFI.co), référentiel international d’analyses financières et économiques, a accordé à MAC SA son prix de « meilleur intermédiaire en bourse en Tunisie ».

Cette reconnaissance prestigieuse est allouée à l’intermédiaire en bourse qui, au cours de l’année en cours, a réalisé d’importantes transactions d’acquisitions et a été le chef de file de l’emprunt national.

Dans son rapport pour la remise de ce label, le jury de spécialistes de Capital Finance International a été particulièrement convaincu par :

• L’indépendance dont jouit l’intermédiaire en bourse lui permettant de dispenser ses conseils aux clients en toute neutralité,

• La diversification des métiers qui offre « one-stop business model » permettant de répondre aux besoins des différentes catégories de clients,

• Le développement au-delà des frontières, illustrant un modèle de réussite de la coopération sud-sud ;

• La poursuite de l’effort de collecte de l’épargne malgré une conjoncture hostile à travers sa SICAV, Fidelity Sicav Plus, et la réalisation du rendement le plus élevé de la place grâce à sa gestion rigoureuse.

Le rapport du jury est disponible sur ce lien : https://cfi.co/awards/africa/2021/mac-sa-best-stockbroker-tunisia-2021/