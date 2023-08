Machrou Tounès appelle à la protection de son siège cible d’actes de pillage récurrents

Le mouvement Machrou Tounès a appelé jeudi les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le siège du parti et arrêter les assaillants qui le pillent en plein jour.

Dans un communiqué, le mouvement souligne que son siège, pourtant situé sur une route principale près d’une cité d’habitation et d’un espace commercial à El Menzah VI, a été entre le mois de février dernier et le 15 août en cours, cinq fois la cible d’acte de pillage, de dégradation de ses équipements et de destruction de son archive.

Malgré la présence des forces de sécurité et les procès rédigés, aucune sécurité n’a jusqu’à ce jour, assurée pour protéger le siège du parti et personne n’a été traduit devant la justice pour ce forfait, lit-on de même source.

Le parti appelle le ministre de l’Intérieur à donner ses instructions pour arrêter les assaillants et les poursuivre en justice.