Macron accuse les dirigeants libanais de jouer le « pourrissement »

Le président français Emmanuel Macron a sommé mercredi, un an jour pour jour après l’explosion du port de Beyrouth, les dirigeants libanais de former un gouvernement et d’engager des réformes, les accusant de «pourrissement» et agitant une nouvelle fois la menace de sanctions.

«Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement (..) Je pense que c’est une faute historique et morale», a-t-il lancé à l’ouverture de la Conférence internationale de soutien à la population libanaise, qui réunissait les représentants d’une quarantaine d’Etats et d’organisations internationales en distanciel.