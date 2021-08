Macron en Irak pour un sommet sous le signe de la crise afghane

Emmanuel Macron est attendu vendredi soir en Irak pour un déplacement de deux jours à l’occasion d’une conférence régionale réussissant les pays voisins, dont l’Iran, autour de la stabilité et du terrorisme. Un sommet marqué par la crise en Afghanistan et les attentats perpétrés la veille à Kaboul.

Le sommet, coorganisé par la France, était prévu de longue date. Mais la crise afghane, marquée par une nouvelle escalade jeudi avec les attentats meurtriers de Kaboul, devrait peser fortement sur la conférence régionale prévue ce week-end en Irak, occasion d’un déplacement de deux jours d’Emmanuel Macron. D’autant que l’une des principales thématiques est la stabilité et la lutte contre le terrorisme dans ce pays longtemps marqué par les combats contre l’État islamique.

Le président français soutiendra la reconstruction du pays, les droits des femmes, mais aussi le combat contre le terrorisme « qui se poursuit en Syrie et ailleurs », et qui reste « une menace » dans la région, a précisé l’entourage. À ce titre, il doit échanger dimanche avec les autorités kurdes. « Même si la situation est très différente », « on ne peut pas ne pas penser à l’Afghanistan », reconnaît-on au sommet de l’État. Emmanuel Macron ira enfin à la rencontre des forces françaises toujours présentes sur le terrain – près de 600 soldats restent engagés dans le cadre de l’opération Chammal, lancée en 2014 pour aider les autorités locales à lutter contre l’État islamique.