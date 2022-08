Macron en visite officielle en Algérie, la semaine prochaine

Emmanuel Macron se rendra la semaine prochaine en visite officielle en Algérie. Le déplacement, du jeudi 25 au samedi 27 août à Alger puis Oran, fait suite à une première visite d’une douzaine d’heures en décembre 2017, au début de son premier quinquennat. Le président français et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont évoqué cette visite lors d’un entretien téléphonique samedi.

Ce déplacement intervient au terme d’une séquence chargée de symboles avec le 60e anniversaire des Accords d’Evian (18 mars 1962), qui ont mis fin à plus de sept ans de guerre entre insurgés algériens et armée française, et de l’indépendance de l’Algérie (5 juillet 1962) après 132 ans de colonisation française.

Paris et Alger espèrent tourner la page d’une série de malentendus et tensions au cours des derniers mois. La relation avec le nouveau président français, le premier de la Ve République à être né après la Guerre d’Algérie, s’annonçait pourtant sous les meilleurs auspices.

Lors d’un déplacement à Alger en février 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à l’Élysée, avait qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité », suscitant des espoirs de repentance en Algérie tout comme de vives critiques de la droite et de l’extrême-droite en France. De retour à Alger le 7 décembre 2017, quelques mois après son élection, il appelait à ne pas rester « otages » du passé et à bâtir des « relations beaucoup plus développées » entre les deux pays.

« En choisissant Alger comme destination pour le début de son mandat, le président Macron montre que l’Algérie est en train de revenir sur la scène régionale et internationale », relève Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, cité par l’AFP. « L’Algérie ne peut pas non plus faire l’impasse sur une bonne entente avec Paris », estime-t-il, en pointant notamment l’importance du dossier du Sahara occidental aux yeux des Algériens face à leur voisin marocain.

L’ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt ne voit en revanche « pas bien l’intérêt d’une telle visite actuellement ». « Il n’y a pas de changement récent dans les relations avec l’Algérie », fait-il observer. « Il faudrait quand même qu’il y ait des gestes d’Alger sur un certain nombre de nos demandes que sont les laisser-passer consulaires, les affaires économiques », avance-t-il.