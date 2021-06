Macron et Erdogan se rencontrent après des mois d’injures

Depuis deux ans, la litanie des griefs entre Ankara et Paris a pris des proportions dignes du Bosphore, le détroit qui sépare les continents asiatique et européen à Istanbul. Les divergences ont aussi bien touché à la “santé mentale” d’Emmanuel Macron, qu’aux velléités belliqueuses de Recep Tayyip Erdogan, aux conflits en Libye, en Syrie, au Nagorny Karabach, en passant par l’achat de missiles russes S-400 par Ankara, Charlie Hebdo et le vote de la loi séparatisme dans l’Hexagone.

Autant de sujets qui ont fait du terrain entre la France et la Turquie un véritable champ de mines et qui interrogent sur la façon dont l’entretien prévu entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan ce lundi 14 juin, juste avant le sommet de l’Otan, pourrait bien se dérouler. “Il faut beaucoup de sang-froid après des paroles aussi violentes. Mais ce que dit au fond Emmanuel Macron est vrai: même si les divergences sont profondes il faut quand même se parler”, assure au HuffPost, Marc Pierini, ancien ambassadeur de l’UE en Turquie et chercheur au Carnegie Europe.

En conférence de presse jeudi 10, le président de la République avait notamment justifié cet entretien par le besoin “de se parler”. “Nous avons mené parfois des controverses, et nous les assumons, mais quels que soient les désaccords, on doit toujours se parler”, a-t-il défendu.