Macron fixe le cap de sa politique africaine

Le président français Emmanuel Macron présente, depuis l’Élysée, ce lundi 27 février, un nouveau discours sur les orientations de sa politique africaine dans les années à venir. Il intervient juste avant le début d’une tournée du président français dans quatre pays d’Afrique centrale : le Gabon, l’Angola, le Congo et la République démocratique du Congo.

Dans un discours, il exposera « ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l’Europe et le continent africain », explique l’Élysée. Il indiquera également comment Paris envisage l’évolution de sa présence militaire sur le continent, alors que l’armée française a dû quitter le Mali et le Burkina Faso, où elle était engagée dans des actions conjointes de lutte contre le terrorisme.

« La philosophie de ce changement, c’est de coopérer autrement, pas de mettre plus ou moins d’hommes », précise un conseiller du président à l’AFP. « Nous rentrons dans un cycle où nous allons travailler en deuxième rideau », ajoute-t-il.

Ce discours de l’Élysée intervient après celui de Ouagadougou en novembre 2017, dans lequel Emmanuel Macron avait développé les principes qu’il entendait impulser lors de son premier quinquennat à la politique africaine de la France.

Cette prise de parole veut fixer le cap de son second mandat. Elle arrive dans un contexte où, sur le continent, les liens de la France avec ses anciennes colonies provoquent de plus en plus de débats au sein d’une jeunesse soucieuse d’inventer un nouveau type de relations internationales.