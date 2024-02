Macron : “La reconnaissance d’un État palestinien n’est pas un tabou pour la France »

Le président français Emmanuel Macron , a reçu vendredi le roi Abdallah II de Jordanie, une rencontre à l’occasion de laquelle il a affirmé pour la première fois que « la reconnaissance d’un État palestinien n’est pas un tabou pour la France ».

« Nous le devons aux Palestiniens, dont les aspirations ont été trop longtemps piétinées. Nous le devons aux Israéliens qui ont vécu le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Nous le devons à une région qui aspire à échapper aux promoteurs de chaos et aux semeurs de revanche », a-t-il martelé.

Le président français a également averti qu’une offensive militaire israélienne d’envergure à Rafah, où sont réfugiés environ 1,3 million de Palestiniens déplacés des zones de combat, aboutirait « à un désastre humanitaire sans précédent et serait un tournant » dans la guerre qu’Israël mène contre le Hamas dans la bande de Gaza.

« Je partage les craintes de la Jordanie et de l’Égypte d’un déplacement forcé et massif de la population. Ce serait une violation grave du droit international à nouveau et un risque majeur d’escalade régionale », a-t-il dit, rappelant avoir déjà mis en garde par téléphone cette semaine Benjamin Netanyahou.

Emmanuel Macron a néanmoins assuré que la « priorité absolue » était « d’obtenir un accord sur un cessez-le-feu » à Gaza.

