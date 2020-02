Macron : Les « imams détachés » dont les Tunisiens ne seront plus les bienvenus en France !

La France va progressivement mettre fin au système d’”imams détachés” envoyés par la Turquie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie (…) a annoncé mardi Emmanuel Macron lors de la présentation des premières mesures de la stratégie gouvernementale de lutte contre le “séparatisme islamiste”, nous apprend Reuters.

Aujourd’hui, nous avons 300 imams détachés qui sont envoyés en France chaque année”, a souligné le chef de l’Etat lors d’un discours à Mulhouse (Haut-Rhin).

“Nous allons progressivement ne plus en faire venir de nouveaux et laisser la période de présence des derniers imams détachés se poursuivre jusqu’à son terme.”

“En parallèle, nous allons former des imams en France pour qu’ils puissent maîtriser la langue et les lois de la République”, a-t-il ajouté. “Cette sortie de l’islam consulaire est extrêmement importante pour pouvoir réduire ces influences étrangères et s’assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République.”

Autre mesure annoncée mardi dans ce discours très attendu à moins d’un mois des élections municipales, la suppression dès la rentrée 2020 du dispositif d’enseignement de langue et de culture d’origine (Elco), vecteur selon Emmanuel Macron d’une forme de séparatisme au sein de la République.

Toujours selon Reuters, neuf pays – l’Algérie, la Croatie, l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie – sont concernés par ce dispositif de cours facultatifs dispensés par des enseignants “désignés par des gouvernements étrangers” et qui existe depuis 1977 en France. Quelque 80.000 élèves suivent ces enseignements chaque année, selon l’Elysée.