Macron “ne souhaite pas de discrimination” des personnes âgées dans le déconfinement

Emmanuel Macron “ne souhaite pas de discrimination” des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif annoncé après le 11 mai et donc “en appellera à la responsabilité individuelle” de chacun, a indiqué l’Elysée dans un communiqué, vendredi 17 avril. Le chef de l’Etat a souhaité faire cette mise au point en voyant “monter le débat sur la situation de nos aînés, après les déclarations du professeur Jean-François Delfraissy”. Celui-ci avait dit mercredi au Sénat que “pour les personnes d’un certain âge, de 65 ou 70 ans, (…) on continuera le confinement”.

Lundi, dans son discours aux Français, Emmanuel Macron avait indiqué que “pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps”. Mais il n’avait pas précisé si cette “demande” aurait un caractère obligatoire, comme le confinement actuel, ou ne serait qu’un conseil.