Magistrats révoqués : Rassemblement de protestation à Tunis

Un rassemblement de protestation des magistrats a eu lieu, jeudi, devant le Tribunal de première instance de Tunis pour dénoncer ce qu’ils qualifient d' » injustice » subie par les magistrats révoqués en application du décret présidentiel n° 2022-516 du 1er juin 2022.

Les manifestants ont réclamé » la libération de la justice du joug du pouvoir exécutif représenté par le président de la République et la ministre de la Justice « .

Des magistrats ont brandi des slogans contre « l’ingérence » dans le pouvoir judiciaire, tels que » Justice des libertés et non des instructions » ou encore » Pouvoir judiciaire : non à la révocation et à l’esclavage « .

Ce rassemblement a été organisé par l’Association des magistrats tunisiens (AMT) et le collectif de défense des magistrats révoqués, à l’occasion du premier anniversaire de ce que les magistrats appellent désormais » le massacre des 57 magistrats « .

Le président de l’AMT, Anas Hmaidi, a estimé qu’ » aujourd’hui est une journée noire dans l’histoire de la justice tunisienne car elle est associée aux révocations injustes du 1er juin dernier « .

Ces révocations ne sont pas basées sur de vrais dossiers, a-t-il souligné, rappelant que le Tribunal administratif a rendu justice à 49 magistrats sur les 57 révoqués et décidé de geler l’exécution de ces révocations.

» Des décisions que le ministère de la Justice refuse de les appliquer « , s’est -il indigné.

