Mahdia: 37 personnes en isolement à domicile, dont 14 sont des cadres médicaux !

Trente-sept personnes, ayant été en contact direct avec le deuxième cas confirmé de contamination au Covid-19, ont été placées en isolement à domicile. Quatorze d’entre elles sont des cadres médicaux et paramédicaux, précise la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, lundi, lors d’un point de presse, à Mahdia.

La direction régionale à la santé a établi une liste de tous ceux qui ont été en contacts direct avec le malade et de tous les lieux qu’il a fréquentés, depuis son retour d’Italie, le 21 février 2020.

Le ministère de la santé a mobilisé, depuis dimanche, des équipes pour s’enquérir auprès des personnes identifiées et une unité pour désinfecter les lieux fréquentés par le malade, indique Ben Alaya.

La directrice générale de l’observatoire signale que tous les voyageurs (Tunisiens et touristes) de provenance des zones d’endémie ont été soumis à l’isolement à domicile, avec un suivi médical assuré.

Le deuxième cas avéré est un Tunisien issu de la région de Mahdia, âgé de 65 ans. Il est arrivé d’Italie le 21 février 2020. Il a été placé, samedi, en isolement sanitaire, à l’hôpital universitaire Farhat Hached à Sousse. Les résultats des analyses ont été confirmés positifs, dimanche, selon un communiqué du ministère de la santé.