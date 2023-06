Mahdia-Aid Al Adha : Les prix du bétail destiné au sacrifice varient entre 700 et 900 dinars

Environ 90 mille têtes d’ovins et 10 mille chèvres sont destinées à la vente dans le gouvernorat de Mahdia, à l’occasion de l’Aid Al-Adha a fait savoir, lundi, Kamel Ben Faiza, directeur de l’Union régionale de l’agriculture à l’agence TAP.

Les prix des moutons varient de 700 et 900 dinars, a précisé Ben Faiza en indiquant que le bétail est réparti entre 20 mille têtes de moutons âgées de plus d’un an tandis que le reste varie entre 8 et10 mois.

Un point de vente sera ouvert à Borj Arif et le prix référentiel de vente de la viande ovine, pour un mouton de 50 kg au maximum, est fixé à 17,800 dinars a t-il encore signalé en rappelant que le prix de fourrages d’engraissement a enregistré une hausse de 200% par rapport à l’année précédente.

- Publicité-